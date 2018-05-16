Всеволожцам предлагают отправиться на работу на велосипеде

В эту пятницу, 18 мая, в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Всеволожская администрация приглашает граждан присоединиться к мероприятию и показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно.

В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной Думы, сотрудники профильных министерств, руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.

С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru

Проведение акции помогает мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни. Следующая акция пройдет 21 сентября.