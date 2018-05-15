В Ленинградской области в 2019 году начнут строить хоккейную «Флагман-арену».

Сертификат в размере 100 миллионов рублей на сооружение стадиона привезла из Сочи всеволожская любительская хоккейная команда «Флагман». Команда победила в чемпионате «Ночной хоккейной лиги». Спортивный «чек» на строительство вручил победителям Президент РФ Владимир Путин, который поздравил любителей спорта. Не секрет, что Президент России играет в команде «Легенды хоккея», которая также принимала участие в любительском турнире в Сочи. Наградной сертификат от Владимира Путина получил заместитель правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Как стало известно, строительство арены, рассчитанной на примерно 300 мест, обойдется в общей сложности в 300 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона власти Ленобласти разослали письма во Всеволожск, Гатчину и Тосно с вопросом о подходящем участке для будущей «Флагман-арены». Районные администрации в течение недели должны представить свои идеи. При благоприятном стечении обстоятельства до конца нынешнего года планируется завершить проектирование объекта. К строительству приступят в 2019 году.

Ирэн ОВСЕПЯН