В минувшие выходные на уборку территории будущего парка и дворовых территорий в Кузьмолово вышли около 400 добровольцев.

Кузьмоловчане очищали территорию целыми семьями. Дети вместе с родителями убирали ветки, прошлогоднюю листву и бытовой мусор в мешки. За каждый из собранных мешков семья получала одну фишку, таковы были условия семейного экологического квеста, проводимого в рамках субботника.

Настоящими рекордсменами стали Астафьевы – папа, мама и сын собрали мусора более 35 пакетов объёмом по 120 литров каждый. Администрация поселения вручила памятные подарки семьям, собравшим более пяти мешков. Остальные участники были награждены поощрительными призами.

Как сообщает администрация Кузьмоловского поселения, всего по итогам весенней уборки было собрано и вывезено около 500 кубометров хлама, около 150 из которых собрали добровольцы на территории будущего парка.

Во время субботника жители занимались не только уборкой, ведь по доброй многолетней традиции субботник – это ещё и праздник. Дети прыгали на большом игровом батуте, играли в «Веселые старты» с Дино и Тигрой, участвовали в танцевальной разминке с учителем современных танцев Игорем Королёвым. Для любителей селфи работала фотозона «Я люблю Кузьмоловский». Завершился субботник общим чаепитием.

Напомним, субботник проведён при поддержке неправительственного экологического фонда имени Вернадского (г. Москва) в рамках всероссийского экологического субботника «Зелёная весна – 2018».