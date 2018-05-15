В Сертолово 13 мая состоялись соревнования в рамках открытого кубка «Феникс» Ленинградской области по фитнес-аэробике и фестиваля Jump Fit. Один из шести кубков «Феникса» завоевала команда по аэробике Good Girls из Всеволожска.

Местом общей встречи стал большой спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса. Состязания проводились в честь команды Feniks aerobic team, которая является бронзовым призёром мира, бронзовым призёром Европы, двукратным вице-чемпионом России, абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга, чемпионом Ленинградской области. Ярким и динамичным номером она открыла программу.

Участие в спортивном празднике приняли 52 команды из Санкт-Петербурга, Всеволожска и Калуги. В состав команд входило от пяти до семи спортсменок. Таким образом, общее число участников превысило 300 человек. Максимальная продолжительность выступления составляла 2–3 минуты.

Несмотря на борьбу, все команды поддерживали друг друга. Один из шести кубков «Феникса» завоевала всеволожская команда по аэробике Good Girls. Всего Всеволожск выставлял три команды.

Организатором соревнований является Федерация по фитнес-аэробике Ленинградской области.

Елизавета БОРДИНА

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