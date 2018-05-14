В 2018 году три деревни Всеволожского района подключат к газу

В рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром» в 2018 году планируется завершить строительство межпоселковых газопроводов в д. Гарболово, д. Куйвози и д. Ненимяки Всеволожского района. Вместе с ними газом обеспечат п. Дзержинское Лужского района; п. Запорожское, д. Кривко, д. Пятиречье и п. Снегиревка Приозерского района; Волхов (правобережную часть).

Об этом говорилось на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Руководители обсудили вопросы развития газотранспортной системы Ленинградской области, исполнение программы развития газоснабжения и газификации, модернизацию объектов теплоэнергетики, а также реализацию наиболее крупных концессионных соглашений и инвестиционных проектов на территории региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, в 2018 году «Газпром» инвестирует в газификацию региона 1,12 млрд рублей. Также запланировано начало строительства 10 межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лужского, Приозерского, Тихвинского и Тосненского районов.