В большом зале Всеволожского Центра культуры и досуга 12 мая прошел VI открытый конкурс чтецов «Настоящие герои». Учащиеся средних школ читали лучшие стихотворения о Великой Отечественной войне, созданные современными поэтами г. Всеволожска и Всеволожского района.

Конкурс собрал рекордное количество желающих: всего на сцену вышли 45 участников в возрасте от 6 до 9 лет и 50 – от 10 до 14 лет. Оценивались конкурсанты по пятибалльной системе, в которой учитывались соответствие заданной теме и возрасту, знание текста, владение техникой выразительного чтения и использование выразительных средств театра, таких как мимика, движения и жесты.

Всех участников конкурса наградили памятными дипломами, а ребятам, занявшим первые три места в каждой категории, вручили дополнительные призы и подарки.

Победителями конкурса в возрастной группе 6–9 лет стали:

I место – Святослав Щепёткин

II место – Иван Елисеев, Артём Самойленков

III место – Динара Лабазанова, Дарья Копылова, Алексей Кочаровский.

Специальными призами жюри отмечены: Маргарита Фоменкова, Юрий Михайлов, Ксения Покидова, Глеб Картечин.

Победителями конкурса в возрастной группе 10–14 лет названы:

I место – Ксения Турецкая

II место – Каныкей Болотова

III место – Виктория Щеголькова.

Специальными призами жюри отмечены: Виктория Горбунова, Анна Прудова, Светлана Шевцова, Максим Рыжевнин.

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Антона КРУПНОВА