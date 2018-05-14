В минувшие выходные в Токсово прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, посвящённые 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. На состязания были приглашены ветераны спорта, в том числе участники и победители чемпионатов мира среди ветеранов. Они приехали из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сортавалы, Выборга, Колпино, Токсова, посёлка Кульмоловский, Вартемяг и Всеволожска.

Победителей определяли в пяти возрастных группах, причём по сумме очков, заработанных на двух трамплинах за оба дня.

12 мая спортсмены прыгали с трамплина мощностью К-40. Лучший метраж на этом трамплине показал житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев – он прыгнул на 40,5 метра. Всего с трамплина К-40 прыгало 35 человек.

13 мая 28 летающих лыжников покоряли трамплин К-65. Самый дальний прыжок оказался у Антона Маврина (Санкт-Петербург).

По итогам соревнований в возрастной группе «60–69 лет» первое место занял Владимир Ульянов (Санкт-Петербург). В возрастной группе «50–59 лет» на первое место вышел Фидель Терентьев из пос. Кузьмоловский. В возрастной группе «40–49 лет» победителем стал Дмитрий Шерлыгин (Москва). Среди спортсменов 30–39 лет первое место занял Александр Волков (Санкт-Петербург). В возрастной группе «20–29 лет» среди мужчин на первое место выдвинулся выпускник СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга Александр Марчуков. Среди девушек 20–29 лет первое место заняла Юлия Пахомова из Москвы.

Главный судья соревнований семикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ленинский рассказал:

– В 2020 году впервые состоится Олимпиада по зимним видам спорта среди ветеранов спорта (за рубежом обычно говорят – «среди мастеров»). Для её проведения выбран спорткомплекс, который находится в Инсбруке (Австрия). Токсовские спортсмены – бывшие выпускники легендарной Кавголовской школы – являются главными претендентами в сборную, которая будет представлять Россию на этой Олимпиаде.

Людмила ОДНОБОКОВА