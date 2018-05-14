Застройщик нового детского сада на улице Кожемякина получил заключение о соответствии. Это последний документ перед получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Он говорит о том, что построенный садик полностью соответствует проекту и готов к использованию.

Как ожидается, заявление о выдаче разрешения на ввод застройщик направит также 14 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Детский сад возводит с 2012 года ООО «ЦБИ». По своей инициативе застройщик неоднократно откладывал итоговую проверку комитетом Госстройнадзора. Ранее с компанией было подписано соглашение о выкупе детского сада, ориентировочная стоимость которого в ценах 2018 года составляет около 310 млн рублей. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят вопрос выделения средств на выкуп сада в рамках бюджетных корректировок в этом году.