Во Всеволожске в честь Дня Победы показали спектакль «Ощущение жизни»

«Ощущение жизни» – так назвала свою постановку по книге Ирины Грековой «Вдовий пароход» режиссёр Всеволожского народного театра Ирина Троицкая. Спектакль был возобновлён после перерыва специально ко Дню Победы и показан на малой сцене Центра культуры и досуга 12 мая.

Инсценировок по книге известной писательницы на разных театральных подмостках было немало – наша отличается от всех. Спектакль идёт всего один час, но за это время зритель успевает познакомиться со всеми жильцами коммунальной квартиры – того самого «вдовьего парохода», стать свидетелем больших человеческих драм и очевидцем мелких кухонных скандалов. Такова коммуналка – феномен советской эпохи, когда совершенно разные люди вынуждены были сосуществовать в общем пространстве одной квартиры, каждый день встречаться на кухне, пользоваться одним туалетом, по графику стирать и принимать душ.

Конфликты, сплетни и дрязги, которыми полна жизнь этих людей, отступают на задний план, когда случается общая радость. И тогда весь этот разношерстный коллектив жителей коммунальной квартиры становится единой семьей. Если рождается ребенок – радуются все, если празднуется День Победы – то это одна радость на всех.

В спектакле, который было бы неплохо вернуть в постоянный репертуар театра, талантливо играют: Екатерина Попкова, Елена Прокофьева, Лариса Мочалова, Анна Кузькина-Рящикова, Екатерина Макарова, Игорь Чирков, Дмитрий Михайло.

Соб. инф.

Фото Валентины ПИВОВАРОВОЙ