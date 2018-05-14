С песнями, плясками, конкурсами и дегустацией открылся 12 мая во Всеволожске районный фестиваль «Я в весеннем лесу пил березовый сок».

Как отметила заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова, основная цель праздника – возрождение русской культуры и народных традиций.

– В этом году фестиваль проходит в пятый раз, – проинформировала Елена Ивановна. – Погода сегодня чудесная. Многие помнят, что в прошлом году мероприятие провели под проливным дождём. Отрадно, что в нашем фестивале принимают участие около 30 коллективов. Знаете, берёза – самый красивый символ России. Интересно, у меня брат живёт в Финляндии. Когда он приезжает в Россию, всегда говорит так: «В России даже берёза теплее». Думаю, что все дело в русских традициях. В последнее время много говорят о необходимости возвращения к своим истокам. Особенно это касается молодёжи. Примечательно, что сегодня здесь собралось много детей, которые уже с раннего возраста приобщаются к русским народным традициям.

– Сколько песен и стихов сложено о стройном красивом деревце, ставшем символом России, – рассказывали библиотекарь Людмила Валюшко и помощница Татьяна Сухопарова из межпоселенческой библиотеки Всеволожска. – Как красочно описывали стройную «богиню» классики русской литературы! С этим деревцем связано множество интересных примет. Сломались у берёзы сережки – время сеять хлеб. Смолистые почки деревца имеют чудодейственные свойства.

Тем временем на III мировом дегустационном конкурсе посетители праздника вовсю пробовали березовые сиропы из США, Канады и России, а также пили березовый сок.

– Вкусно, со льдом, в такую жару освежает! – говорит представитель хора народной песни «Ладога» из Рахьи Станислав Пирнач. – Много разных березовых соков я попробовал на своём веку. Думаю, что самый вкусный сок у берёз, которые растут на опушке. Кстати, есть у нас очень интересная традиция в Рахье. В мае мы собираем сок, разбавляем его шампанским, добавляем несколько изюминок, а потом закапываем бутыль в землю. Ждём до осени, откупориваем. Получается очень вкусный ядреный напиток.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА