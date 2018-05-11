Росгвардия во Всеволожске пресекла попытку скрыться от правосудия

Вечером 10 мая наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Всеволожскому району Ленинградской области при патрулировании у дома № 138-А на Колтушском шоссе заметил подозрительного мужчину. Как выяснилось вскоре, подозрения были не напрасны.

Завидев служебный автомобиль, нервный гражданин резко развернулся и попытался скрыться во дворе дома. Это еще больше насторожило гвардейцев, и они приняли решение о задержании беглеца. Как сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны, задержанный оказался 42-летним правонарушителем, который находился в федеральном розыске за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Теперь мужчиной, не сумевшим скрыться от правосудия, занимается полиция.