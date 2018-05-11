Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский проинспектировал сегодня ход ремонта Центральной улицы в деревне Кудрово Заневского городского поселения. Вместе с ним работу строителей оценили заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Илья Банников, представители подрядной организации, главы поселения и активисты.

Сейчас на объекте целиком уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будут отремонтированы обочины, заездные карманы и съезды, и сделано устройство водоотводных лотков. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, после ремонта улица перейдет на баланс Заневского поселения, и муниципалитет займется устройством тротуаров и освещения.

Стоимость работ на проблемном участке дороги протяженностью около двух километров, составила почти 18 млн рублей.

Фото Антона ЛЯПИНА