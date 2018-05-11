Районные сельскохозяйственные ярмарки по весне – такие же долгожданные, как первые цветы. Как первоцветы нашей земли, они радуют глаз и вселяют надежду: раз пришла весна, то «крепитесь, люди»! Вслед за весной обязательно придёт лето. Наши корреспонденты, как всегда, с удовольствием прогулялись по весенней сельскохозяйственной ярмарке, традиционно запасаясь не только разнообразной продукцией, но и хорошим настроением.

Красота и взгляд в будущее



Открывая ярмарку, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» В.А. Чекирда сказал, наверное, о главном: «Любая сельскохозяйственная ярмарка – это не только демонстрация наших сегодняшних достижений, это всегда ещё и взгляд в будущее. Какие перспективы впереди, какие горизонты нам открываются, каким успехам можно радоваться сегодня, а над чем предстоит серьезно поработать в будущем». Тепло поздравили с открытием торгового сезона наших земляков и гостей ярмарки заместитель главы администрации по безопасности В.А. Половинкин и заместитель главы по экономике И.С. Маслова, отметив, что «наша ярмарка – это всегда еще и праздник, одинаково радостный как для продавцов, так и для посетителей. К тому же это мероприятие, открывающее череду районных празднований, посвященных Великой Победе».

«Подходи, честной народ!» – несется звонкий девичий голос со сцены. Обещает покупателям: «уйму всякого добра да всячины»!

И точно: что здесь, на торговых рядах, найдешь, то точно не потеряешь. Рыба, ягоды, продукты пчеловодства и мясная продукция, пряники и коврижки, просто вкусный хлебушек и овощи – из Приозерского района и города Ломоносова, Великого Новгорода и Новгорода Нижнего, из Тосненского района. Но, конечно, больше всего представлена самая разнообразная продукция нашего родного сельхозпроизводителя Всеволожского района. Мелкого и среднего, с личных подсобных хозяйств и фермерских подворий, с теплиц Агрохолдинга «Выборжец», протянувшихся, наверное, уже на километры, и с полей и молочных комплексов ЗАО «Приневское». За эти годы, что мы с фотокорреспондентом Антоном Ляпиным гуляем по нашим ярмаркам, «обросли», можно сказать, множеством знакомств с интересными и талантливыми людьми, о которых говорят: «они – соль земли нашей».

Это о Владимире Яковлевичем Музалеве, хозяине небольшого, но очень знаменитого личного подворья. На киоске, где фермер торгует карбонатом да свиной вырезкой со своей фермы, самая настоящая «Доска Почета»: Дипломы Министерства сельского хозяйства и ярмарки «Агрорусь», первое место в районном конкурсе «Ветеранское подворье» и личная благодарность от губернатора Ленинградской области. Самое интересное, что Владимир Яковлевич со своим хозяйством находится в центре, по сути дела, уже большого города под названием Мурино. О себе Музалев говорит не без юмора: «Я последний поэт деревни, у меня единственного в Мурино есть корова. Одна на всю округу»!

В этом году у Музалева производственный юбилей: 45 лет исполняется его личному подсобному хозяйству. Поздравляем Владимира Яковлевича с предстоящим юбилеем и спешим дальше удивляться. Традиционно восхищаемся разнообразной молочной продукцией другого «аборигена» наших ярмарок и в целом основоположника фермерского движения. Имя Гаро Левоновича Мнацаканяна хорошо известно не только жителям нашего района, он также лауреат, дипломант и победитель всех мыслимых областных и даже Всероссийских конкурсов сельхозпроизводителей. Разнообразна и вкусна продукция хозяйства с простым названием «Молочко»: тут тебе и ряженка, и сливки, и сметана, несколько сортов сыра, начиная от традиционных моцареллы, чечела и сулугуни и завершая поэмой сыроделания. Нечто, завернутое в виде мешочка, украшенное бантиком, красуется в витрине.

– Это сырные мешочки сулугуни, обернутые творогом рикотто, и внутри еще и сюрприз в виде грецкого ореха! – поясняет нам продавец и уверяет: – Это очень вкусно, попробуйте! А еще у нас на брынзу в честь ярмарки скидка 30 процентов.

Интересуемся, кто сочинил эту красоту в виде сырных мешочков? Оказывается, автор – супруга Гаро Левоновича, Алла Огасян, с которой мы тоже несколько лет назад познакомились. У Аллы явно талант к новым ароматам и вкусам, что, согласитесь, дано не каждому.

– Мало произвести хорошую продукцию, – рассказывала нам в свое время Алла, – мало получить от коровы молоко, надо придумать, что можно из этого молока сделать такого, чего нет ни у кого. Подать свой товар, дать ему нужное обрамление, начиная от названия и заканчивая упаковкой и этикеткой.

Да, Алла – самый настоящий автор сырных «хитов», если так можно выразиться, к тому же многодетная мать. У них с Гаро Левоновичем пятеро детей, в которых они видят свою смену. Так и растят: в уважении к своему непростому труду на земле, в понимании его важности и ответственности.

И овощи родного края

От прилавков с витринами таких личных фермерских хозяйств, как «Молочко», «Кузьмоловский хлеб», фирмы «Анком» из Санкт-Петербурга, представившей на ярмарку разнообразную мясную продукцию, народ не отходит без покупок. Тем более что ярмарка – это возможность купить понравившийся товар не только без торговых наценок, но еще и со скидкой. С присущей всем крестьянам сметкой любой фермер понимает, что лучше товар продать, чем передержать. К тому же вся продукция наших фермерских хозяйств произведена из натурального, а не из восстановленного молока, без применения консервантов, и посему длительному хранению не подлежит. Вот и мясоперерабатывающее предприятие «Анком», хорошо зарекомендовавшее себя на наших рынках, в эти ярмарочные дни предлагает весь товар покупателям со скидкой в 20 процентов. Продавец только успевает нарезать да отвешивать «петербургскую шинку», шейку, краковскую колбасу да бекончик. Красивый такой бекончик – «со слезой», как образно сказала одна из покупательниц.

Но настоящее столпотворение у ярмарочных автолавок Агрохолдинга «Выборжец» с овощами родного края и с цветочной продукцией Госплемзавода «Приневское». Знакомая продавец Светлана только успевает «метать» горшки с гортензией да ящики с бархатцами и бальзаминами. Другая наша знакомая, затарившаяся продукцией «Приневского», четко видит выгоду обмена денег на рассаду петрушки и огурцов:

– Это сколько времени надо, чтобы вырастить такую рассаду! Более того, живя в квартире, такую хорошую вырастить нереально. Время посадки, температурный режим, подсветка и все такое. Я к тому же человек работающий. А тут – посмотрите, какая роскошная рассада петрушки и огурцов! Томаты вообще уже на ветках висят. Посажу, через две-три недели огурцы уже будем есть, а петрушку хоть сегодня в салат. Но я ее все-таки посажу. Потому что вы-год-но! – по слогам произносит наша хорошая знакомая Наталья и усталая, но довольная, идет с ярмарки домой.

К прилавку Агрохолдинга «Выборжец» вообще приличная очередь! Прилавок – с огурчиками. Зелененькие, в пупырышек, корнишоны с мизинец, словно сошедшие с рекламной картинки. Так и просятся стать малосольными ко Дню Победы. Помидоры черри (красные) по баснословно низкой цене – 90 руб. за кг. И желтые, просто красавцы, сливовидные томаты, просто лаковые, как лаковая миниатюра, уж не говоря про салаты трех сортов, зелень и кабачок обыкновенный. Но баклажаны! Так и просятся завернуть в них орехи и чеснок и подать на стол в качестве главного блюда Победы нашего отечественного сельхозпроизводителя.

Ведь научились – работать, выращивать под искусственным солнцем круглый год не только огурец, которым так радовала нас фирма «Лето», как правило, к 23 февраля. Вспомним добрым словом пионера тепличного земледелия, генерального директора фирмы «Лето» Раису Ивановну Штрейс. Она одна из первых в нашем регионе освоила не только огуречно-томатную тепличную науку, но и привила нам вкус к грибам-шампиньонам. Штрейс первая в стране стала выращивать их в своей фирме, поставив это дело на промышленную основу. Дело Раисы Ивановны с честью продолжил генеральный директор ЗАО «Госплемзавод «Приневское» Мухажир Этуев. После того как фирма «Лето» исчезла с карты Санкт-Петербурга и на месте тепличного городка выросли городские кварталы Санкт-Петербурга, Этуев пригласил в «Приневское» специалистов, работавших у Штрейс, – ведь шампиньоны выращивать не так-то просто. И в свое время Раиса Ивановна отправляла работников на учебу и на стажировку в Финляндию, где шампиньоны были привычным продуктом на столе. Теперь и у нас в любом магазине можно купить свежие шампиньоны. А тем более на ярмарке. Опять, подтверждаю, – намного дешевле, чем в супермаркете. Те же свою выгоду тоже не упустят. Впрочем, мы несколько отклонились от главной темы: от ярмарки, которая торговала и торговалась, покупала, пела и плясала в буквальном смысле этого слова. На сцене «Юбилейной» площади так зажигал нынче образцовый детский коллектив «Росиночка» из поселка Янино, что ноги посетителей сами шли в пляс. Отставив в сторону сумки и мешки с саженцами, рассадой и колбасой, плясал честной народ на площади. Радовался жизни и покупкам.

А что может порадовать корреспондента? Встреча с хорошими, интересными людьми, первооткрывателями в своем деле, энтузиастами и подвижниками, даже если при этом они просто – любители. Но ведь это тоже от слова «любить». И я хочу познакомить вас с таким человеком, по-настоящему влюбленным в свое дело.

Про Настю Соколову и её петунии

Я много лет любуюсь на эту девушку и ее невероятно красивую продукцию. Мои жалкие потуги вырастить петунии, подобные тем, которые красуются у Насти в кашпо, заканчиваются, как правило, неудачей. Цветок этот капризен, семена под микроскопом нужно рассматривать. В общем, не у всех получается.

– Нужно много терпения, трудов приложить, – делится Анастасия своими простыми секретами с многочисленными покупателями, которые любуются результатом ее трудов. – Вовремя посадить, а это надо делать еще в январе, опять же – дать много света, нужный температурный режим, вовремя распикировать, то есть, проще говоря, рассадить, прищипнуть, чтобы она ветвилась.

Такого слова, как «талант», Настя не говорит. Скромничает. Но оно подразумевается. Потому что обыкновенная девчонка из поселка Романовка на своих шести или десяти сотках развела небольшой селекционный центр. Ищет новые сорта петуний, заказывает по Интернету, ездит в Финляндию. Пробует выращивать петунии методом черенкования. Это не каждому дано, но у Насти получается, она способна на новые опыты и эксперименты. А еще, как считает сама Анастасия Соколова, это наследственность.

– Я, конечно, фанат петуний, хотя у нас на участке много чего растет такого, чего нет у вас, к примеру, – рассказывает она нам, – но это любовь должна быть к земле. У меня бабушка, Нина Петровна, мама моя, ее зовут Любовь Завьялова, – они все любят землю, и я рядом с ними с детства ковырялась в земле. Мне это доставляет радость, удовольствие, а если получается что-то очень красивое и новое, я просто счастлива!

Я тоже была счастлива в тот ярмарочный день, потому что не удержалась, и купила несколько петуний, которых – совершенно точно, нет ни у кого! Черная, бархатная, как южная ночь, петуния «Шоколад» очаровала буквально всех, равно как и сиреневые, ультрамариновые и голубые в крапинку. Это звезды на нашем ночном небе, да и петунии так и называются: «Ночка». А еще розовые и цикламеновые, белые и голубые, как гжель, золотые, как хохлома, махровые и ампельные, спускающиеся невероятными цветочными каскадами…

Вот уж точно сказал Достоевский: «Красота спасет мир». Смотришь на творения рук человеческих – будь то цветы, овощи, растения, любые изделия народных промыслов, которых, как всегда, было немало на ярмарке, – и душа радуется, теплее и светлее становится жить в мире, где есть золотая хохлома и голубая гжель, где есть место туеску из бересты и глиняной чашке из Лодейного Поля. А арбузы, которыми увлекся еще один наш старинный знакомый, первопроходец виноградарского дела из Разметелево? Зовут его Сергей Садов, мама Светлана Грачева, мы об этом удивительном семействе уже писали: выпускник Санкт-Петербургского Аграрного университета провел сортоиспытания более ста сортов винограда, районировал на своем участке более сорока, и совершенно уверен: колтушские высоты – то самое место, которое может стать столицей виноградарства в Ленинградской области.

Нынче Сергей Садов к винограду добавил арбузы. В садоводстве Вирки, на тех же самых 6 сотках, вырастил арбузы с желтой и оранжевой мякотью, арбуз с самой обыкновенной красной мякотью, но шкурка у этого арбуза – желтая. Сергею Садову, как и Анастасии Соколовой, интересно изменять этот мир по своему усмотрению. Делать его ярче, необычнее. Но главное – изменять только к лучшему. Так что ходите на ярмарки. Это очень полезно. И обогащает. И не только производителя, но и нас, гостей ярмарки.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА