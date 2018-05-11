Ленинградское УФАС приняло решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков фирмы, которая задержала строительство физкультурно-спортивного комплекса в поселке Янино-1. Инициатором рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве стала администрация Заневского поселения Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского УФАС, в июле 2017 года между органом местного самоуправления и ООО «Современные интеллектуальные системы» по максимальной цене – 114,3 млн рублей – был заключен контракт на строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного комплекса в поселке Янино-1.

Едва приступив к работам, подрядчик остановил строительство, объяснив это несоответствием данных проектной документации фактическому состоянию грунта и необходимостью актуализировать инженерно-геологические изыскания. Однако документов, подтверждающих факт проведения такой экспертизы, комиссии Ленинградского УФАС представлено не было. Между тем, по договору строительство комплекса должно быть завершено уже в декабре 2018 года.