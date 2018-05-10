Задайте вопрос Андрею Низовскому

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ответит на вопросы читателей газеты «Всеволожские вести».

Тематика: настоящее и будущее района, экономика, социальная сфера, культура, спорт, актуальные аспекты нашей жизни.

Вопросы можно задать, назвав ФИО, место проживания, по телефону редакции 8 (813-70) 43-846: в понедельник, 14 мая, с 14 до 17 часов, во вторник, 15 мая, с 10 до 13 часов; а также на сайте «Всеволожские вести онлайн».

По телефонам пресс-службы администрации 8 (813-70) 24-667, 8 (812) 640-69-06, во вторник, 15 мая, с 9 до 13 часов.

Кроме того, вопросы можно задать в официальной группе Всеволожского района ВК в разделе «Обсуждения», тема «Интервью берет читатель у Андрея Низовского» и в группе «Всеволожских вестей» ВК в комментариях под этой новостью.