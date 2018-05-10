На участке КАД между развязками с Р-21 «Кола» и Октябрьской набережной 11 мая перекроют три полосы для движения.

– В период с 10.00 до 20.00 11 мая в связи с производством работ по замене высокомачтовой опоры освещения будут закрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы по внешнему кольцу КАД и четвертая полоса по внутреннему кольцу КАД. По полосам, оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы. Кроме того, привлечены машины прикрытия подрядной организации, оборудованные проблесковыми маяками и стробоскопами.