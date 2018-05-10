Строительство ТПУ на границе Свердловского городского поселения и Кудрово планируется завершить к 2025 году. Согласно техническому заданию проектные работы начнутся в 2021 году.

– В данный момент разрабатывается проект планировки и межевания территории транспортно-пересадочного узла «Кудрово», – отметил начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов. – В его рамках подготавливается проект строительства вестибюля станции метро, автовокзала и перехватывающих парковок. Недавно комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на предпроектную разработку Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. После выполнения ТЭО строительства Ленинградская область займется проектом планировки и межевания территории линейного объекта (линии метрополитена), включая станцию, вентиляционные шахты и электродепо.

Все мероприятия проводятся в рамках Соглашения по развитию метрополитена, подписанного ранее губернаторами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора и правительства региона, на территории ТПУ будут размещены вестибюль станции метрополитена, автобусный вокзал на 400 пассажиров, остановочный пункт для маршрутного транспорта.

Ирэн ОВСЕПЯН