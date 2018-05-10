В двух микрорайонах города Всеволожска – в Южном и на Бернгардовке – 8 мая прошли мероприятия «Память всегда жива», приуроченные к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие школьники, члены Совета ветеранов и просто неравнодушные жители города.

На Бернгардовке участники собрались у памятного камня «Народу-победителю от благодарных потомков». А в Южном мероприятие проходило у памятной стелы «Защитникам Отечества – благодарные всеволожцы».

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун, которая поздравила всех с праздником Великой Победы.

– Этой победой мы обязаны тем, кто был непосредственными участниками войны, детям войны, которые шли на предприятия и своим трудом ковали победу советского народа.

Школьники прочитали стихотворения о войне. Затем ветераны и ребята возложили цветы. Завершилась акция запуском в небо белых шаров.

Организатором мероприятия выступил отдел культуры администрации Всеволожского района.

Екатерина КОРОЛЕВА