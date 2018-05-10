Хоккейная команда «Флагман» завоевала главный трофей Ночной хоккейной лиги – Кубок Крутова среди любителей. Победа позволит 47-му региону получить грант Министерства спорта РФ на строительство крытой ледовой арены. В решающем матче, который состоялся сегодня, «Флагман» встретился с командой «Торнадо» из Республики Татарстан и одолел ее со счетом 3:0.

К победе «Флагман» привел Валерий Покровский – в прошлом хоккеист петербургского СКА и московского «Спартака».

Накануне решающего матча защитник «Флагмана» и по совместительству вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин рассказал о том, что команда готовилась к турниру с чётко обозначенной задачей:

– Конечно, мы собираемся выиграть главный приз – 100 миллионов рублей для строительства ледовой площадки в Ленинградской области. Сейчас в нашем регионе семь катков, и они полностью заняты. Получается, хоккей у нас популярен, но мест всем желающим не хватает. Мы приложим все усилия, чтобы у нас появился еще один лед!

Напомним, что кубок, основанный в 2015 году, назван в честь двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова.

Фото пресс-центра Ночной хоккейной лиги