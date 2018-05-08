Около 80 иностранных гостей из разных стран мира примут участие в шествии «Бессмертный полк» во Всеволожске. Все они – участники VIII Ленинградского молодёжного форума имени Александра Невского для российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что гостям из Италии, Германии, Канады, Франции, Норвегии, Англии, Грузии и Сирии покажут достопримечательности нашего региона и расскажут об этническом многообразии Ленинградской области.

– «Бессмертный полк» – это память о своих героях, которая эхом откликнулась в сердцах миллионов людей, стала всемирной визитной карточкой праздника со слезами на глазах, – говорит аудитор одной из канадских компаний, организатор патриотической акции в Торонто Елена Куликова. – О дедушках, которых внуки, может быть, видели только на фронтовых фотографиях, о бабушках, хранивших всю жизнь эти семейные реликвии. Потому что именно семейная история создает незримый мостик сопричастности внуков подвигу дедов.

Собрать соотечественников из разных стран помог комитет по молодежной политике Ленинградской области. Уже несколько лет в 47-ом регионе в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» внедряется подпрограмма «Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом».

Ирэн ОВСЕПЯН