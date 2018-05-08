В связи с празднованием Дня Победы на нескольких участках автомобильных дорог Всеволожска 9 мая будет временно прекращено движение автотранспорта:

с 07.00 до 15.00 – по участку автомобильной дороги: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни»);

с 07.00 до 23.30 – по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом;

с 11.00 до 12.00 – от пересечения Колтушского шоссе со Всеволожским проспектом до пересечения Колтушского шоссе с Дорогой жизни и от пересечения Колтушского шоссе с Дорогой жизни до 10 км Дороги жизни.

Водителей призывают быть внимательными при выборе маршрутов.