Достроить ЖК «Воронцов» во Всеволожском районе обещает жилищно-строительный кооператив «Охтинский». Финансирование проекта обеспечит Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 мая будет рассмотрен вопрос о передаче земельного участка и объекта незавершенного строительства кооперативу, который объединил дольщиков компании «Спецкапстрой СПб» – застройщика проблемного ЖК «Воронцов» в Мурино, прошедшего процедуру банкротства. Это позволит перезапустить процесс строительства проблемного дома. На 19 мая намечено собрание кооператива.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, предполагается, что председатель ЖСК подпишет договор о доверительном управлении с Дирекцией комплексного развития Ленинградской области, которая затем, в присутствии пайщиков, заключит инвестиционный договор с Ленинградским областным агентством ипотечного жилищного кредитования. Именно эта структура выделит средства для возобновления стройки. Таким образом, всем сторонам будут обеспечены гарантии сохранности инвестиций и получения квартир пайщиками.

Напомним, что строительство жилого комплекса «Воронцов» из двух 12-этажных зданий началось в 2013 году. Возведение дома было остановлено в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет застройщика ООО «Спецкапстрой СПб». В феврале ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской возбудило уголовное дело области в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество.

Ирэн ОВСЕПЯН