Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился создать рабочую группу, которая займется размещением кампуса СПбГУ в Ленинградской области. Ответственным за работу назначен заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин.

В рабочую группу также вошли представители СПбГУ и местных властей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

– Неожиданную поддержку задуманный нами проект в конце апреля получил от главы государства, – комментирует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Выступая на недавнем съезде Российского союза ректоров, президент дал поручение создавать современные и комфортные университетские кампусы, где будет возможность одновременно вести и образовательную, и научную деятельность. Надеюсь, кампус СПбГУ в Ленинградской области станет «пилотным» проектом в этой сфере в стране.

Напомним, в конце апреля градостроительный совет Ленинградской области рассмотрел и одобрил концепцию возможного размещения кампуса на бывших землях Ржевского полигона во Всеволожске (свыше 530 гектаров), а также в посёлке Верево Гатчинского района (300 гектаров вдоль железной дороги на Гатчину). Планируется, что ядром кампуса станет научно-технологический медицинский комплекс. На территории также предполагается разместить администрацию университета, учебные и научные корпуса, жилой городок, клинику, спортивный комплекс с бассейном, оранжерею и инженерные строения.