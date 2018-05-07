12 и 13 мая в Токсово пройдут традиционные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов, посвящённые Дню Победы. И это не случайно – ведь накануне Великой Отечественной войны прыжки с трамплина были включены в обязательную программу для получения значка ГТО второй степени. В программе испытаний ГТО в 1936 году так и было записано: «Мужчины должны показать свое бесстрашие», а значит – прыгнуть с трамплина. В предвоенные годы кавголовский трамплин пользовался необычайной популярностью у простых жителей Ленинграда.

Теперь в Кавголово 12 мая с 12 часов начнутся зачётные прыжки на трамплине К-40. 13 мая в 11 часов 45 минут состоится торжественный парад-построение, а в 12 часов будет дан старт зачётным прыжкам на трамплине К-68. Победителя будут определять по сумме очков, набранных на обоих трамплинах.

Свои заявки на участие уже подали опытные прыгуны из разных городов России, в том числе участники и победители чемпионатов мира среди ветеранов. Приглашаем всех желающих посмотреть это красивое и необычное зрелище, поболеть за наших земляков. Вход на соревнование свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА

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