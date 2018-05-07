Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 4 мая встретился с администраторами и активными участниками групп в социальных сетях. Мероприятие прошло на территории музея «Дорога жизни». Темой для обсуждения стало проведение Года туризма в Ленинградской области.

Участие во встрече также приняли глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук. На повестке дня стоял вопрос развития туризма в Ленинградской области. В начале встречи Александр Юрьевич обозначил цели и задачи в развитии региона на ближайшее время. После этого гости получили возможность высказаться. Участники встречи выступали со своими проектами, направленными на развитие туризма на территории малой Родины, презентовали свои идеи и обращались за помощью к губернатору. После их выступлений все желающие получили возможность задать вопросы главе региона, рассказать о том, что их волнует. Александр Юрьевич охотно вступал в диалог и обсуждал с гостями различные темы и проблемы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА