Губернатор Александр Дрозденко принял участие в субботнике

4 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в субботнике, который прошёл у мемориала «Разорванное кольцо». В этот день сотрудники областной администрации собрались здесь, чтобы сделать это место ещё более чистым и ухоженным.

Во всех районах Ленинградской области сейчас стартовали субботники, активное участие в которых принимают сотрудники районных администраций. Сотрудники областной администрации тоже не остались в стороне и вышли на уборку на берег Ладожского озера, чтобы облагородить территорию у мемориала «Разорванное кольцо». Площадка возле мемориала находится в хорошем состоянии, так что основную часть работы составила уборка сухой, пожелтевшей листвы и посадка молодых деревьев. К празднику чистоты присоединился и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Совместно с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским он высадил несколько деревьев, затем руководители области и района подошли к гранитному закладному камню с надписью: «Здесь начиналась Дорога жизни в период блокады Ленинграда», вымыли его и подкрасили буквы, которые уже успели немного стереться.

Екатерина КОРОЛЕВА