Объявлена горячая линия по профилактике клещевого вирусного энцефалита

В период майских праздников с 3 по 15 мая Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области организована работа горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты отдела эпидемиологического надзора Управления проконсультируют по телефону горячей линии 8 (812) 365-35-49,  в рабочее время с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 по следующим вопросам:

Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?

Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща?

Какие основные признаки болезни?

Какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей?

На эти и другие вопросы специалисты Управления готовы ответить по телефону.

Во Всеволожском территориальном отделе Управления консультацию специалистов можно получить по телефону:  8 (813- 70) 24-362.

4 Май, 2018
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