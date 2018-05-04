Объявлена горячая линия по профилактике клещевого вирусного энцефалита
В период майских праздников с 3 по 15 мая Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области организована работа горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита.
Специалисты отдела эпидемиологического надзора Управления проконсультируют по телефону горячей линии 8 (812) 365-35-49, в рабочее время с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 по следующим вопросам:
– Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?
– Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща?
– Какие основные признаки болезни?
– Какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей?
На эти и другие вопросы специалисты Управления готовы ответить по телефону.
Во Всеволожском территориальном отделе Управления консультацию специалистов можно получить по телефону: 8 (813- 70) 24-362.