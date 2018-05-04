Прокуратура Ленинградской области сообщает, что по материалам проверки возбуждены два уголовных дела по фактам хищения организованной группой, активным участником которой являлся бывший заместитель директора филиала «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, земельных участков во Всеволожском районе.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, организованная преступная группа в составе заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, директора АМУ «МФЦ» Всеволожского района, работников отдела кадастрового учета филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области и других лиц, зная о том, что принадлежащие ЗАО «Выборгское» земельные участки расположены на землях сельскохозяйственного назначения и имеют соответствующую категорию и вид разрешенного использования, изготовила межевые планы, содержащие заведомо ложные сведения о границах земельных участков, в соответствии с которыми участки стали располагаться в границах земель населенных пунктов Всеволожского района.

После чего осуществили постановку вышеуказанных земельных участков на государственный кадастровый учет и изменение вида их разрешенного использования. В результате вышеуказанных действий членами организованной преступной группы незаконно приобретено право собственности на земельные участки, расположенные на землях населенных пунктов, кадастровой стоимостью свыше 5 млн рублей.

В этой связи прокурором области в порядке ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которых 28.04.2018 в отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Расследование указанных уголовных дел находится на особом контроле прокуратуры области.