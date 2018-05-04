Получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди малоэтажного ЖК «Черничная поляна» в Юкках, строительство которого началось еще в 2012 году.

Сдача объекта стала возможна после ввода в эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и распределительного газопровода для газоснабжения котельной. Надзор за строительством этих объектов находится в компетенции комитета Госстройнадзора Ленинградской области. Его специалисты вместе с застройщиком последовательно устраняли нарушения и недочеты, вводя объекты по мере готовности. В феврале этого года все инженерные объекты жилого комплекса были завершены, и начался процесс сдачи объекта, – сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Вторая очередь «Черничной поляны» еще не достроена. По рекомендации комитета Госстройнадзора пайщики меняют правление кооперативов и заканчивают аудит состояния объекта. В свою очередь, администрация области после получения финальной сметы расходов на завершение второй очереди готова продолжить переговоры с потенциальными инвесторами.