Недавно Театральная студия «Люди и куклы» Дворца творчества Всеволожского района выступила в Музее-усадьбе «Приютино» с защитой конкурсного проекта «Литературный багаж «Поэт и муза». Это мероприятие было придумано и организовано Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования.

Многоэтапная работа с головой захватила коллектив, которым много лет руководит Диана Могильниченко. На конкурс ее воспитанники представили передвижную коллекцию в особой упаковке, которую легко разобрать, показать и снова уложить в «багаж». Из нескольких предложенных организатором вариантов коллектив остановился на Музее-усадьбе «Приютино», который располагается на территории Всеволожска, по «месту прописки» образцового детского коллектива «Люди и куклы».

Темой исследования школьников стала любовная лирика А.С. Пушкина, посвящённая Анне Олениной – младшей дочери хозяина усадьбы. Они выполнили уникальные куклы-марионетки из папье-маше и придумали форму багажа – книга-ширма «Приют добрых душ». Вместе со своим руководителем участники студии написали сценарий своей композиции, который назвали «Поэт и муза», включив в него стихи, посвященные музе великого русского поэта.

В ходе большой творческой работы над проектом ребята знакомились с дневниковыми записями Анны Олениной, изучали исторические материалы, подбирали музыкальное сопровождение своего представления.

Фото Софии САФОНОВОЙ и Марии КРЫЛОВОЙ