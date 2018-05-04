Музей советской игрушки в здании Токсовского центра образования развернул выставку, посвящённую Дню Победы, под названием «Игрушки – друзья военного детства».

Выставка рассказывает о военном детстве. В экспозиции представлены игрушки конца 1930–1940-х годов – куклы из папье-маше, пресс-опилок, плюшевые, тряпичные и пластмассовые звери, прошедшие сквозь военные годы и чудом дожившие до наших дней.

Для сегодняшних мальчишек и девчонок Великая Отечественная война – событие из далекого прошлого.

Выставка охватывает непродолжительный период: пять лет до войны, военное время и первые годы мирной жизни. В тридцатые годы появилось довольно много военных игрушек – страна воспитывала защитников Отечества, патриотов. Мощно развивалась техническая игрушка – конструкторы, самолеты, автомобили… Но когда началась война, эти вещи тут же были забыты. В бомбоубежище дети забирали с собой любимых кукол, плюшевых мишек и зайцев.

Во время войны игрушки стали для детей очень близкими друзьями. Они напоминали о мирном прошлом, о семье.

Многие игрушки прошли вместе со своими хозяевами через всю войну, переезжали из города в город во время эвакуаций, лежали рядом на больничных койках. Но сохранить их, чтобы показать своим внукам и правнукам, удалось далеко не всем детям военного времени. Каждая из игрушек уже после войны заняла почетное место в семье, не просто как память, скорее, как оберег, и только для выставки пожилые люди смогли с ними расстаться.

И сегодня мы благодарны маленьким героям, друзьям военного детства – игрушкам!

Выставка продлится до 25 мая 2018 года.

Елена КОРЧИНСКАЯ

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