28 апреля в городе Кировске Ленинградской области состоялась торжественная церемония открытия «Вахты памяти» 2018 года. На летний сезон в наш регион приехали около 3 000 поисковиков из 26 регионов страны. Как сообщил главный специалист отдела молодёжи Ленинградской области Герман Сакс, в этом году планируется провести небольшую разведывательную экспедицию на территории Ржевского полигона Всеволожского района. Также поисковики из Всеволожского района будут участвовать в экспедициях в других районах области.

Читатели часто проявляют любопытство, как происходит поиск, как удаётся вытащить из забвения имена героев. Сегодня в качестве примера мы расскажем об одном случае из жизни всеволожского поискового отряда «Невская оперативная группа». Командир отряда – Олег Попко.

Этот случай произошёл на «Вахте памяти» прошлого сезона – в 2017 году.

А зори здесь тихие…

Классическое назначение поисковиков – искать утерянных бойцов, то есть поднимать из земли только тех, кто изначально не был захоронен: либо эти солдаты были присыпаны песком во время взрыва и их не нашли санитары, либо они, раненые, самостоятельно пытались выползти к своим, да не хватило сил – так и остались лежать под какими-нибудь кустами. Таких случаев во время войны было очень много, и поисковикам всегда найдётся работа. ПО «Невская оперативная группа» ежегодно работает на Невском «пятачке», кроме того, регулярно выезжает на места боёв советско-финской войны. В 2017 году на счету ПО «Невская оперативная группа» было 15 незахороненных красноармейцев, найденных на Невском «пятачке», 5 красноармейцев – на Синявинских высотах, 2 – в районе Невской Дубровки.

10 человек из отряда «Невская оперативная группа» в августе 2017 года участвовали в экспедиции в Мурманскую область. Состоялась поездка в урочище Средний Верман, где когда-то проходила дорога Алакуртти – Кандалакша. Это была уже четвёртая по счёту экспедиция отряда «Невская оперативная группа» на рубеж обороны «Верман».

Бои на Кандалакшском направлении Мурманской области разгорелись в самом начале войны – 1 июля 1941 года. Согласно планам гитлеровского командования к 15 июля немецко-финские войска должны были выйти к Белому морю, захватить город-порт Кандалакшу и перерезать Кировскую железную дорогу. Таким образом, они лишили бы Мурманскую область связи с центром страны, заблокировали её. Кстати сказать, в знаменитой повести «А зори здесь тихие» отряд девушек оборонял ту же стратегически важную Кировскую железную дорогу, только на её участке в Карелии.

Кандалакшское направление фашисты считали очень важным, поэтому здесь было сосредоточено больше немецко-финских войск, чем на Мурманском направлении. На пути к Кандалакше противник превосходил советские войска в живой силе в 2,4 раза, в артиллерии и минометах в 1,5 раза, в танках и самолетах – в 4 раза. Под натиском врага наши войска сначала отступали. Но уже 17 сентября 1941 года красноармейцы заняли рубеж, закрывавший подступы к Кандалакше. Этот рубеж находился в 20 километрах от посёлка Алакуртти и проходил по реке Средний Верман, соединявшей озёра Нижний и Верхний Верман. Здесь наши войска встали насмерть.

Командир отряда «Невская оперативная группа» Олег Попко в своём отчете об экспедиции пишет: «Вся земля в том районе напичкана железом: осколками, снарядами, минами, оружием и многим другим». Вдоль всей нашей 30-километровой линии обороны были выкопаны траншеи. На этой линии закрепился 42-й стрелковый корпус. И ценой больших человеческих жертв враг здесь был остановлен. Кировскую железную дорогу фашистам перерезать так и не удалось.

С 19 сентября 1941 года по сентябрь 1944 года на рубеже «Верман» стояла линия фронта. Три года здесь проходили позиционно-оборонительные бои. По-военному считается, что это были бои местного значения, но каждый из них был за Родину. За три года на огненном «Вермане» погибли много героев. А 10 сентября 1944 года 19-я Армия Карельского фронта в составе 104, 341, 67, 21, 122-й стрелковых дивизий и 38-й отдельной танковой бригады именно с этого рубежа начала победоносное шествие на Запад.

Сейчас на «Вермане» красивые и дикие места. Тайга кругом, люди редко появляются.

Каждый предмет таит загадку

Останки красноармейца были обнаружены под камнями среди корней берёз в последний день поисковой экспедиции – 10 августа 2017 года. Об этом Олег Попко написал в своём отчёте: «Тело погибшего находилось на дне неглубокой стрелковой ячейки, отрытой между двумя большими камнями на склоне небольшого естественного возвышения, в положении лёжа на левом боку, лицом вниз, нижние конечности подогнуты к телу, кисти верхних конечностей прижаты к груди. В левой затылочной части черепа входное осколочное повреждение с выходом в левой лобно-височной области, что, предположительно, явилось причиной гибели. На солдате сохранились фрагменты шинели, ватных брюк и валенок. На поясе солдата застёгнутый поясной ремень с двумя винтовочными подсумками, наполненными патронами. В кармане шинели две пачки винтовочных патронов. Рядом с погибшим алюминиевая крышка от котелка, сапёрная лопатка, выпущенная в 1915 году, и 8 стреляных винтовочных гильз. В правом нагрудном кармане гимнастёрки обнаружена разложившаяся винтовочная гильза, в которой были видны остатки окаменевшего бумажного вкладыша, пропитанного ржавчиной». Итак, найденный красноармеец погиб от осколочного ранения. Он лежал в неглубокой ячейке, вырытой для стрельбы с колена. Такие ячейки были обнаружены ещё по соседству, а в них – советские стреляные гильзы, коробки от лент к пулемёту Максима, пустые диски от ручного пулемёта Дегтярёва и фрагменты снаряжения РККА: каски, противогазы, винтовочные штыки, подсумки и котелки. Многие из этих предметов были пробиты осколками и искорежены ударной волной от взрывов, что говорило о том, что здесь – в двух с половиной километрах на запад от рубежа «Верман» – когда-то был жаркий бой. А место это находилось в глубоком тылу врага.

Бумажный вкладыш медальона оказался в таком состоянии, что прочитать его было невозможно. Но поисковики придерживаются правила: не терять надежду до последнего. Иногда имя удаётся восстановить по личным вещам погибшего. Почему-то у них появилось предчувствие, что имя этого бойца они восстановят. Какие же вещи предстали перед ними?

Олег Попко пишет в отчёте: «Вокруг стрелковых ячеек – большое количество немецких стреляных гильз, воронки и стабилизаторы от мин к 81-мм немецкому миномёту. Попадались также рукоятки и осколки от ручных гранат советского и немецкого образца. В результате раскопок было установлено, что в какой-то промежуток времени после боя немецкими войсками на этом месте был построен свой опорный пункт – огневые точки, блиндажи и соединяющие их траншеи. Такой вывод был сделан потому, что часть вещей и стрелковых ячеек наших солдат оказалась засыпанной камнями при постройке». Встал вопрос: в каком году происходил этот жаркий бой? При наступлении немцев в сентябре 1941 года? Или при наступлении наших войск в сентябре 1944 года?

Тело найденного красноармейца было завалено камнями. Очевидно, эти камни накидали фашисты при строительстве своего блиндажа, так как немецкий блиндаж оказался рядом. «В левом кармане гимнастёрки найденного красноармейца были остатки химического карандаша, сгнивший блокнот и пластмассовый компас, подсказавший, что погибший относится к сержантскому составу РККА. Под телом солдата находился достаточно хорошо сохранившийся жестяной лужёный котелок, на котором местами сохранились остатки зелёного окраса. Котелок был пристёгнут к поясному ремню погибшего дополнительным брезентовым ремешком с карабином от противогазной сумки. Такие котелки выдавали бойцам, только начиная со второй половины 1942 года». Следовательно, боец мог погибнуть в конце 1942, в 1943 или в 1944 году. Но не во время нашего отступления 1941 года.

Обычно котелки подписывались, но коррозия убивает надписи на тонком металле, и прочитать буквы в наше время обычно не представляется возможным. Вот такие тоненькие, едва уловимые следы связывали настоящее с прошлым.

Экспедиция 2017 года в Мурманскую область подошла к концу. Найденные останки были переданы поисковикам Мурманского военно-патриотического объединения «Верман» (под руководством Андрея Сизова) для захоронения на мемориальном кладбище в посёлке Алакуртти. Но личные вещи красноармейца были упакованы и вывезены, так как поисковиков не покидало чувство, что имя солдата будет выяснено. Назначение поисковиков – исследование истории. И порой им приходится расшифровывать истории, достойные Шерлока Холмса.

Поисковики размышляют…

Главная работа началась по возвращении домой. Сначала найденные вещи тщательно промыли и осмотрели. В данном случае (после поездки в урочище «Верман») у поисковиков оказался котелок, на котором был виден небольшой участок, покрытый зелёной краской. А на этой краске кто-то острым предметом (возможно, иголкой или шилом) 75 лет назад процарапал буквы. Явственно читались только три буквы – «ИКО». Пришлось обрабатывать котелок химикатами. На это ушло несколько часов, и вот – победа! Проступили другие буквы: «Кондриков Илья». В такие моменты поисковики испытывают эмоции, которые трудно передать словами! Но на этом рано было останавливаться. Нужны дополнительные подтверждающие факты. При внимательном осмотре поисковики выяснили, что на котелке нет ни царапин, ни вмятин. Из этого следовал вывод: хозяин мало пользовался котелком. Вероятно, его выдали незадолго до гибели. А что, если это вообще котелок другого хозяина? Олег Попко на этот вопрос отвечает, что маловероятно, потому что при смене котелков обычно рядом со старой фамилией указывалась фамилия нового хозяина…

В тот же день, следуя особой технологии, бойцы отряда «Невская оперативная группа» извлекли из прогнившей гильзы комок бумаги, пропитанный ржавчиной. Это – очень тонкая работа. Каждый найденный документ требует индивидуального подхода. Повезёт, если вкладыш медальона хорошо сохранился. Тогда можно прочитать данные красноармейца в полевом лагере либо прямо на раскопе. Но если существует хоть малейшая вероятность, что документ будет поврежден при извлечении из капсулы или гильзы, то работы желательно производить в спокойной домашней обстановке. Теперь наши поисковики подвергли медальон длительной обработке.

Одновременно подключили Интернет. Великое дело сделали работники Министерства обороны, когда в 2008 году открыли сайт «www.obd-mеmorial.ru». На этом сайте наши исследователи нашли: «Кондриков Илья Андреевич, 1914 года рождения. Сержант, командир отделения, кандидат в члены ВКП(б), уроженец Гомельской обл. Ветковского р-на, Ново-Гремицкого с/с, дер. Глыбовка. Призван Топкинским РВК Кемеровской обл. в 1941 году. Жена Кондрикова Анна Николаевна проживает в Кемеровской обл. Топкинский район, Пинигинский c/с, село Пинигино. Убит 13 сентября 1944 года. Похоронен в квадрате 4406-6 могила № 3». Но, прочитав этот документ, ребята в первую минуту испытали разочарование, потому что описанная картина не совпадала с тем, что они видели своими глазами.

Во-первых, найденный красноармеец был в валенках. Следовательно, вряд ли он был убит при наступлении 13 сентября. Погиб он в зимнее время.

Во-вторых, бойцы ПО «Невская оперативная группа» внимательно ознакомились с журналом боевых действий и поняли, что в сентябре 1944 года бои 104-й стрелковой дивизии проходили в другом месте – западнее посёлка Алакуртти. А в том месте, где поисковики нашли незахороненного бойца, в 1944 году никаких боестолкновений не было. Следовательно, этот бой произошёл либо зимой 1942, либо зимой 1943 года.

В-третьих, тело солдата оставлено на месте гибели, в стрелковой ячейке, а не захоронено в братской могиле № 3.

Получается, что данные о гибели Ильи Кондрикова и найденного поисковиками красноармейца не совпадают? Возможно ли, что бойцы отряда в августе 2017 года нашли не Кондрикова, а неизвестного сержанта, который носил на поясе новенький котелок, подписанный Кондриковым, и который погиб зимой задолго до гибели Кондрикова?

Но наши бойцы не стали делать скоропалительных выводов. В поисковой работе необходимо терпение – только терпение! Хорошо, что благодаря Интернету все поисковики России общаются между собой. Пока во Всеволожске ребята ломали голову, волонтёры, узнавшие о находке через сайт «Одноклассники», используя документ из сайта «www.obd-mеmorial.ru», вышли на родственницу Ильи Кондрикова. Это оказалась Надежда Викторовна, проживающая на станции Плотниково Кемеровской области. Она продиктовала свой телефон, и вот поисковики из ПО «Невская оперативная группа» связались с ней по телефону. Но что она могла сказать? Надежда Викторовна знала только семейную историю – в семью пришло извещение, что И.А. Кондриков «пропал без вести», а его жена – Анна Николаевна до самой смерти переживала о том, что её супруг Илья лежит где-нибудь в лесу, незахороненный, и его тело съедят волки. Выходит, что верная жена сердцем чуяла, что ни в какой могиле её любимый не захоронен. Все эти данные, как едва уловимые чёрточки, поисковики тоже принимают к сведению.

Когда документы ошибаются…

Тридцать суток находился в обработке химикатами медальон из кармана сержанта, найденного в урочище «Верман». Тридцать суток бумагу бережно пропитывали различными растворами в домашних условиях, во Всеволожске. Все эти дни ребят мучала загадка урочища Верман. И только через тридцать суток удалось прочитать:

«Ко… Иль… Анд… 1914… Сер… Ком…»

Эти проступившие на полусгнившем личном медальоне буквы для поисковиков были равносильны чуду! Да! – Они не ошиблись! Они нашли останки Ильи Кондрикова – не захороненные, а брошенные среди корней берёз. Вот как пишет в своём отчёте Олег Попко: «Символично, что прочесть документ удалось 14 сентября 2017 года. В этот же день в далёком посёлке Алакуртти состоялось торжественное захоронение останков сержанта Кондрикова Ильи Андреевича на мемориальном кладбище. В этот же день, только много лет назад – 14 сентября 1944 года, – посёлок Алакуртти был освобождён от немецко-финских захватчиков». В работе поисковых отрядов бывает много почти мистических совпадений!

Итак, какие можно сделать выводы? – Командир отделения 104-й стрелковой дивизии сержант Кондриков Илья Андреевич, 1914 года рождения, пал смертью храбрых во время разведки боем на территории, занятой противником. Это могло произойти зимой 1942 или 1943 года, в то время, когда 104-я сд вела позиционно-оборонительные бои. Возможно, в том бою погибли все его товарищи, и поэтому некому было доложить командованию о его гибели.

Но после наступления 1944 года, при подсчёте потерь, имя Ильи Кондрикова штабные работники включили в общее число потерь сержантского и рядового состава дивизии. И в Москву были отправлены документы, что он якобы погиб при генеральном наступлении в сентябре 1944 года. К сожалению, такая халатность или неправильные данные о захоронении встречаются во многих военных документах. Много известно случаев, когда герои, указанные на мемориальных кладбищах, на самом деле до сих пор лежат в лесах, или в песке разрабатываемых карьеров, или на дне осушаемых болот. Для того и существуют поисковые отряды, чтобы исправлять ошибки военной суматохи. И в данном случае бойцы ПО «Невская оперативная группа» прекрасно сделали свою работу.

После этого личные вещи и медальон Ильи Андреевича Кондрикова были отправлены в Кемеровскую область. 6 декабря 2017 года эти вещи были в торжественной обстановке переданы родственникам погибшего. Теперь семья знает, что их родственник погиб как герой и захоронен на мемориальном кладбище в посёлке Алакуртти.

А наш отряд в 2018 году продолжит свои поиски.

Людмила ОДНОБОКОВА, Олег ПОПКО

Фото из личного архива Олега ПОПКО