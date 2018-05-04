Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, пройдут 9 Мая во всех муниципальных образованиях Всеволожского района.

Во Всеволожске в 12 часов начнется акция «Бессмертный полк». Колонна пройдет до Румболовской горы, где состоится митинг и возложение цветов на воинском захоронении. в 14 часов на Юбилейной площади начнется праздничное мероприятие «Ради жизни на Земле».

Акция «Бессмертный полк», торжественно-траурные митинги, праздничные шествия и концертные программы пройдут во всех городских и сельских поселениях в соответствии с планами, разработанными органами местного самоуправления.

В поселке Рахья стартует автопробег «Дорога жизни – 2018». Его конечным пунктом станет мемориал «Курган Славы» у Ладожского озера.

Автопробеги по местам боевой славы состоятся и в Токсовском городском и в Лесколовском сельском поселениях.

Бугровское поселение проведет легкоатлетический пробег Капитолово – Бугры «Победа деда – моя победа».

Подробную информацию о праздничных мероприятиях можно узнать в местных администрациях