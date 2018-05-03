75 и старше – проезд бесплатный!

В течение 2017 года по инициативе Правительства Ленинградской области ряд предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Ленинградской области, включая территорию Всеволожского муниципального района, взяли на себя обязательство по предоставлению своих услуг безвозмездно для граждан в возрасте от 75 лет и старше.

В преддверии праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Всеволожского муниципального района, было разослано письмо с предложением присоединиться к данной инициативе и предоставить свои услуги указанной категории граждан безвозмездно.

Наши перевозчики пошли навстречу пожилым людям. Начиная с 9 мая для проезда им достаточно предъявить паспорт. Перечень маршрутов, на которых пожилых людей в возрасте 75 лет и старше повезут бесплатно: