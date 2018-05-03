В минувшее воскресенье, 29 апреля, в КДЦ «Южный» состоялась финальная игра Лиги КВН Всеволожска и Всеволожского района, участниками которой стали шесть школьных команд.

В этот день в зале было шумно и многолюдно, ведь здесь собрались многочисленные болельщики. Родственники, друзья и знакомые игроков пришли поболеть за свою любимую команду. Игра проходила под темой: «Школьные достопримечательности». Первое задание для ребят – визитка-приветствие «Как я провел каникулы». Далее следовал конкурс «Разминка», в рамках которого школьники должны были с юмором ответить на вопросы жюри и прокомментировать забавные фотографии, которые демонстрировали на экране. Завершающим стал конкурс болельщиков. По итогам игры первое место заняла команда «Драйв» из Всеволожской школы № 2. Ребята получили в награду переходящий кубок «Большой бобёр».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Юлии СОЛОВЬЕВОЙ

