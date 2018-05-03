Запомним имя Гумилёва

Учащиеся Мультицентра социальной и трудовой интеграции 1 мая побывали на экскурсии у мемориала поэта Николая Гумилёва, установленного на территории храма святых равноапостольных Константина и Елены в микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска.

О трагической судьбе замечательного русского поэта и путешественника, обвиненного по сфабрикованному делу о контрреволюционном заговоре, рассказал автор-создатель этого памятника Сергей Симонюков. Участникам экскурсии он показал букинистический экземпляр книги Николая Гумилёва «Гильгамеш», подготовил выставку фотографий поэта и его семьи.

Вначале встреча проходила на территории церкви, но вскоре из-за сильного дождя все участники перешли в микроавтобус. Рассказ взволновал слушателей, мало или совсем не знакомых с этой историей. На память о встрече они сфотографировались у мемориала – этот снимок станет частью архива Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Соб. инф.