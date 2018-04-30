27 апреля закрылся Театральный фестиваль «Всеволожская весна». И сегодня хочется вспомнить его некоторые, наиболее интересные страницы. Хотя, положа руку на сердце, неинтересных страниц, в общем-­то, и не было. Но наиболее яркие и неожиданные случались. К примеру, всемирно известный режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица, который дал один-единственный концерт со своей фолк-­рок­-группой The No Smoking Orchestra (название можно перевести как «Оркестр некурящих») на сцене Драматического театра на Васильевском, удивил и покорил всех, кому посчастливилось на него попасть.

Пресс-­конференция «страстного чудака» – именно так однажды Эмир определил свое жизненное кредо – перед началом звездной программы «Некурящих» была краткой, но содержательной. Новая концертная программа называется, кстати, так же, как и последний фильм Кустурицы – «Млечный путь».

На вопрос журналистов, как бы он определил жанр новой программы своего необычного коллектива? – режиссер ответил исчерпывающе: «Это будет циркус! (то есть цирк. Т.Т.) А циркус любят все: и дети, и взрослые». Вопрос о перспективе снять фильм не только о девушках Крыма, но и о девушках Ленинградской области, которые не менее красивы, чем южанки, Кустурицу почему-то развеселил. А в ответ на предложение в следующий раз приехать с концертом непосредственно в фестивальный город Всеволожск, ответил так: «В следующий из следующих разов посмотрим»…

Ну а мы от имени наших читателей и с их позволения подарили «страстному чудаку» букет самых солнечных цветов – подсолнечника и задали от «Всеволожских вестей» вот такой вопрос:

– Вы не раз говорили, что современный мир гораздо боле циничный, жестокий и безнравственный, чем прежние времена. Вот вы книгу о Достоевском пишете, вообще любите русскую классическую литературу. (Кстати, Кустурица снимает сейчас фильм для Китая, где, по его словам, хочет проследить трансформацию личности: как князь Мышкин превращается в Раскольникова. Т.Т.) И что касается хорошего кино – какое место, по-вашему, оно занимает в современной жизни и какое в будущем?

КУСТУРИЦА. Ситуация в мире сложная. Кино, к примеру, такое молодое художество, которое только в прошлом веке родилось. И я думаю, что фильма не будет лет через 50.

КОРР. Как это?! Умрет, что ли?

КУСТУРИЦА. Я думаю, что умрет. Я думаю, что не будет функции художественности в кино, она поменяется очень сильно и очень быстро. И все поменяется, и мы это увидим лет через 50. Лет через 50 миром будут править роботы. Роботы будут у власти, роботы будут управлять всеми процессами.

КОРР. Хай-тек язычники, как вы называете эту современную субкультуру. Ну а книги?

КУСТУРИЦА. А книги нет, никогда не исчезнут. Книги останутся.

«Дрвенград» как воплощение мечты

Я думаю, это одно из самых серьезных и грозных предсказаний, которые мне довелось услышать из уст столь авторитетного человека в искусстве, как Эмир Кустурица. Обнадеживает, что, по его мнению, хотя бы книги останутся. Хотелось бы еще спросить, узнать его прогнозы о будущей судьбе театра, музыки и в целом Мельпомены и Терпсихоры. Но коллеги тоже не дремали и забрасывали Эмира разнообразными вопросами. Всемирно известного режиссера озадачил, к примеру, вопрос о творчестве и судьбе режиссера Кирилла Серебренникова.

– Я фильмов его не видел, но на фестиваль «Кустендорф» в свою деревню «Дрвенград» приглашал, а он не приехал, – ответил режиссер.

Да, знаете ли вы, уважаемые читатели, что Кустурица на свои собственные деньги построил на культовом месте для сербов, так называемой «Мокра Гора», где проходили съемки многих его фильмов, включая «Жизнь как чудо», деревню и город. Они построены по тому образу и подобию, как он видел «деревню своей мечты». Построены полностью из дерева, там есть не только церковь, есть библиотека, два театра и кинозала, есть гостиница и многое другое, необходимое для жизни… Но деревня и город при этом, что называется, этнографические. Функционируют скорее как этнографический центр сохранения и популяризации народного сербского и словацкого искусства, ремесел и как признанный культурный центр. Международные фестивали, включая знаменитый «Кустендорф» и «Большой фестиваль» симфонической и в целом хорошей музыки, давно прописались на Мокра Гора, где Кустурица и сам с семьей подолгу живет. Некое подобие «Дрвенграда» – наша деревня Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. Убедиться, что не боги горшки обжигают, в Мандрогах можно, а вот фестивали подобного масштаба, увы, пока в этой деревне не родились. Фестиваль «Всеволожская весна» скорее исключение из правил, нежели правило. И, увы, Всеволожск, конечно, не Авиньон.

Небольшой городок на юге Франции ежегодно собирает десятки и сотни театров на свои ежегодные фестивали. Всемирно известные театральные коллективы почитают за честь принять приглашение на Авиньонский фестиваль, включая театры Петербурга и Ленинградской области. В частности, тот же Драматический театр на Васильевском не раз бывал на фестивале в Авиньоне и привозил оттуда весьма престижные награды. Но, по словам художественного руководителя и директора Театра на Васильевском, заслуженного деятеля искусств Владимира Словохотова, в небольшом французском городке Авиньоне более 700 (!) действующих театральных площадок, а сколько действующих площадок в городе Всеволожске, вы сами знаете. Один-единственный, как свет в окошке, Центр культуры и досуга на Колтушском шоссе. Правда, в этом году в рамках фестиваля спектакли увидели не только зрители города Всеволожска, но и жители поселка имени Морозова и Лесколово. И в целом он вышел за пределы не только города Всеволожска, но и Всеволожского района. Спектакли областных театров, участников фестиваля, увидели еще и зрители Бокситогорска и Подпорожья, Лодейного Поля и Выборга.

И еще хорошая, достаточно долговременная новость: в городе Всеволожске (а точнее, во Всеволожском районе) планируется строительство областной филармонии, которой никогда не было в Ленинградской области. Наверное, пора. Тем более что в прошлом году известный симфонический оркестр «Таврический» под управлением народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова получил статус Государственного симфонического оркестра Ленинградской области. Интереснейший совместный проект Театра на Васильевском и оркестра «Таврический» – спектакль «Метель» А.С. Пушкина в исполнении народного артиста России Юрия Ицкова под музыку Свиридова открывал нынешний фестиваль две недели назад. Имеется в виду только то, что у такого оркестра по логике должна быть своя сценическая площадка, то есть областная филармония. И очень хочется надеяться, что на воплощение этой мечты не уйдут годы и десятилетия.

А мы вернемся к событиям, которые проходили на минувшей неделе на сцене Драматического театра на Васильевском, где показал все, на что он способен, оркестр всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы. Напомню нашим читателям, что международные награды Эмира заняли бы несколько больше места, чем весь этот материал. Достаточно сказать, что Кустурица – единственный режиссер, дважды удостоенный Золотой пальмовой ветви в Каннах.

Песня для губернатора

А здесь, в Питере, было не кино, а как и обещал на пресс-конференции режиссер, был цирк. Хорошо срежисированный цирк… Начиная от костюмов участников оркестра – не то пародия, не то стилизация по мотивам арестантских роб с порядковым номером на рукаве, не то полосатый костюм клоуна, а у отдельных личностей – военные френчи, перепоясанные пулеметными лентами. Мол, наш бронепоезд стоит на запасном пути… Мы все помним.

Но, конечно, была и музыка. Старая и новая. Зажигательные народные мелодии Сербии и Словении, на сербском и английском, музыка из кинофильма «Жизнь как чудо», и все это – с потрясающей самоотдачей и чувством. А еще – любимая песня самого Кустурицы «Команданте», которую он повторил на бис специально для губернатора Александра Дрозденко. Губернатор Ленинградской области и Эмир Кустурица на несколько минут успели встретиться и поговорить перед началом концерта о возможных перспективах сотрудничества. Эмир Кустурица предложил симфоническому оркестру Ленинградской области «Таврический» выступить на фестивале русской музыки, основателем и организатором которого является сам Кустурица, а фестиваль носит славное название «Большой». И тут же родилась совместная идея о проведении в целом дней Ленинградской области в знаменитом «Дрвенграде», который и был построен режиссером специально для фильма «Жизнь как чудо».

Да и жизнь самого Эмира Кустурицы есть не что иное, как самое настоящее чудо. Пережив Боснийскую войну, потеряв родителей, дом в Сараево, который был разрушен, Кустурица оставляет перспективную работу в Голливуде и возвращается в родное Сараево, чтобы создавать свое, новое кино обо всем увиденном и пережитом. Блестяще образованный, ни на кого не похожий, Кустурица создает новый кинематограф, будучи при этом так же далек от погони за дешевой популярностью, как его герои далеки от надуманности. Они вышли прямо из жизни. Они часть нашего мира. И при этом сам Эмир Кустурица всегда, «при всех режимах, на все времена – оставался человеком, свободным от господствующих стереотипов, со своей точкой зрения на мир и его проблемы», как пишет о нем пресса. Этим он нам и интересен. И, конечно, спасибо фестивалю «Всеволожская весна», который подарил нам эту встречу.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО