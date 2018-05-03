Движение автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска – выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) – будет временно прекращено 5 мая с 10.00 до 14.00.

Как сообщает пресс-служба администрация Всеволожского района, ограничение движения связано с открытием обновленного памятника блокадникам Ленинграда, в целях обеспечения безопасности дорожного движения.