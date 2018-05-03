В 2019 году ЗАО «Племенной завод «Приневское» завершит реконструкцию завода по переработке молочной продукции. Стоимость проекта оценивается в более 300 миллионов рублей.

На предприятии планируется расширить ассортимент производства сыров, ряженки и прочих молочных продуктов. Первоначально предполагалось, что реконструкция молочного завода завершится в нынешнем году. Планы пришлось пересмотреть после того, как крупнейший агрохолдинг потратил более 100 миллионов рублей на запуск завода по производству комбикормов.

– Ежедневные надои коровьего молока на племзаводе составляют 25 тонн, а козьего – 2100 тонн, – рассказывает начальник отдела животноводства ЗАО «Приневское» Владимир Лебедь. – Часть молока реализуем другим заводам. Но это – невыгодно. Поэтому для увеличения объемов производства, а также запуска новой линейки продукции решили реконструировать предприятие по выпуску молочной продукции. Одновременно, чтобы нарастить объемы производства, в племенном хозяйстве будет вестись работа над увеличением надоев.

Ирэн ОВСЕПЯН