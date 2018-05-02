Дружные семьи приглашают в новый телепроект

Дом дружбы Всеволожского района приглашает принять участие в новом телевизионном проекте о семьях Ленинградской области.

Если у вас есть семейные традиции, ваша семья чтит ценности и преемственность поколений, которые направлены на укрепление института семьи и улучшение демографической ситуацию в регионе, вы можете стать участником проекта.

Приглашаются семьи, в которых хранится преемственность профессий, которые заняты каким-то общим значимым или необычным делом (например, создали у себя дома краеведческий музей или ремесленную мастерскую, в которой трудится уже несколько поколений семьи), или с другими интересными семейными традициями, необычной семейной историей или увлечениями.

Истории ваших семей присылайте по электронному адресу: ddvsev@yandex.ru Срок принятия историй до 18 мая 2018 года включительно.