5 мая – экологический субботник

Во Всеволожском районе 5 мая состоится экологический субботник. В городе Всеволожске волонтеры и представители общественных организаций очистят от мусора берега Круглого, Длинного и Ждановских озер.

Присоединиться к экологической акции могут все желающие. Инвентарь и мешки для сбора мусора предоставляет администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Весь собранный в ходе субботника мусор будет вывезен муниципальными службами.

Справки по телефону отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации: 8 (813-70) 25-124.