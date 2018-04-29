Ангелина Булгарева из Всеволожска стала чемпионом первенства России

28 апреля в Москве состоялся Всероссийский турнир по каратэ киокусинкай «Чемпионат и Первенство России ИКО Мацушима-2018». В соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены из многих регионов России от Дальнего Востока до Северо-Запада. Более 200 бойцов боролись за золото на татами.

Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация киокусинкай фулл-контакт каратэ России» в составе сборной команды СЗФО ИКО Мацушима представляли две спортсменки из города Всеволожска: Дарья Степанова и Ангелина Булгарева. Под руководством тренера Президента Местной общественной организации «Федерация каратэ киокусинкай» Семена Акимова они прошли непростой отбор в предварительных региональных соревнованиях, чтобы получить право представлять Ленинградскую область на Всероссийском турнире.

Дарья Степанова достойно провела свои поединки, проявила характер и хорошие навыки настоящего бойца. А Ангелина Булгарева завершила все свои бои досрочно и по праву заняла 1 место в своей весовой категории, став чемпионом первенства России ИКО Мацушима-2018.

Фото МОО «Федерация каратэ киокусинкай»