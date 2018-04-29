28 апреля в шести районах Ленобласти приведены в порядок места и мемориалы, связанные с ключевыми событиями в истории региона и страны. В рамках месячника благоустройства к субботникам, которые проходят по всему региону, присоединились и сотрудники администрации Всеволожского района.

Сотрудники районной администрации и муниципальных учреждений, городские и районные депутаты приводили в порядок территории парка на Румболовской горе, придорожную полосу на Дороге жизни, парковые зоны вдоль Всеволожского проспекта и Колтушского шоссе.

Силами областного Законодательного собрания удалось привести в порядок территорию Алексеевского парка. Совсем недавно там появилась фигура оленя. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский принял участие в укреплении рогов оленя. Для того, чтобы фигура как можно дольше радовала жителей города, основание символа также было укреплено.

Весь собранный мусор упакован, и в ближайшее время отправится на мусорные полигоны. А к середине мая администрация района начнет работы по организации озеленения территории города. Управляющие компании уже оставляют заявки на кустарники. В этом году пользуются спросом сирень, шиповник, кизильник и чубушник.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»