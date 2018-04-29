А ты записался в волонтёры?

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района открыл набор волонтеров, которые будут привлекаться к организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В дружную команду приглашаются неравнодушные, активные, готовые работать в любую погоду юноши и девушки. Волонтерам будут поручены раздача георгиевских лент и воздушных шаров, сопровождение колонны «Бессмертный полк» и работа на полевой кухне.

Время работы: с 10.00 до 12.00, с 11.00 до 13.00, с 11.30 до 15.00 (в зависимости от выбранной функции). Все волонтеры получат прекрасную возможность лично поблагодарить ветеранов, приобретут опыт организации патриотических мероприятий. Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям предоставляет волонтерам форму.

По вопросам участия в волонтерском движении необходимо обратиться к ответственному сотруднику – Лилии Хватцевой.