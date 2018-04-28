Всеволожским огнеборцам пожелали «сухих рукавов»

В преддверии Дня пожарной охраны России, который страна отметит 30 апреля, в КДЦ «Южный» прошло торжественное мероприятие в честь бойцов огненного фронта, покоряющих стихию и создающих заслон разрушительной силе огня.

Минутой молчания собравшиеся – служащие и ветераны Всеволожской пожарной охраны, приглашенные гости – почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Их имена навечно занесены в списки личного состава.

«Сухих вам рукавов!» – с таким пожеланием к всеволожским пожарным обратился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области по антикризисному управлению Антон Клинг. Возможно, обычному человеку такие слова покажутся странными, но для огнеборцев посыл понятен – сухие пожарные рукава и пожарные машины, не выезжающие из депо по тревожному вызову, – признак того, что в районе все благополучно и огонь не стал для кого-то причиной беды.

– Каждодневный труд, мужество и самоотдача наших пожарных являются залогом побед в борьбе с огненной стихией, – с такими словами обратилась к залу глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. – Пусть и впредь ваш профессионализм и верность службе, готовность по первому зову прийти на помощь надёжно защищают жизни и имущество жителей района.

Глава районной администрации Андрей Низовский также тепло поздравил сотрудников и ветеранов Всеволожской пожарной охраны.

– Работа у вас действительно отважная, и порой вам приходится принимать мгновенные и очень ответственные решения, – отметил Андрей Низовский. – От души и сердца поздравляю вас с праздником, и желаю, чтобы на территории нашего района пожаров и стихийных бедствий было как можно меньше!

Руководители района вручили заслуженным работникам пожарных частей почетные грамоты и именные благодарности.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Елизаветы БАСКОВОЙ