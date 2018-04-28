В городе Сертолово, в спортивном комплексе Всеволожской СШОР, на днях состоялся III межнациональный молодежный турнир по мини-футболу «Вместе мы – Россия».

Соревнования были организованы под руководством Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района и при содействии районного отдела по физической культуре и спорту, а также – представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге. Организатор турнира – М. Омаракаев.

В турнире приняли участие команды: «Орешек» – Всеволожский район, «Горец» – Республика Дагестан, «Аманат» – Республика Башкирия, «Хорезм» – Республики Узбекистан, «Ингрия» – команда ингерманландских финнов, «Ата-Мекен» – Республика Казахстан. Главным судьёй соревнований выступил Андрей Буров.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Орешек», которая завоевала Кубок Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района и Кубок, учрежденный Всемирной ассоциацией молодежи Узбекистана, на втором месте – команда «Ата-Мекен», на третьем – «Ингрия».

Команды, завоевавшие призовые места, были отмечены медалями и грамотами. Все команды – участницы турнира – были награждены памятными призами. Специальными призами были награждены: лучший нападающий турнира, лучший защитник, лучший вратарь.