Во Всеволожске соревновались флористы

В культурно-досуговом центре «Южный» прошел ежегодный районный конкурс по флористике «Мир вдохновения – 2018». В соревновании приняли участие как признанные мастера, так и дебютанты.

Работы участников оценивало компетентное жюри под председательством Акбера Сулейманова – многократного призера и участника флористических конкурсов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В рамках конкурса семеро участников представили на суд жюри несколько цветочных композиций – настенные панно, оригинальные весенние шляпы, букеты и ожерелья их цветов. Вне конкурса свои работы представили Елена Вишнякова, занимающаяся созданием съедобных букетов, и Ирина Багирова – мастер по изготовлению цветов и картин из мыла. Мастер-класс по рисованию цветочных композиций тушью на бумаге провела специалист по каллиграфии Ольга Лакомова.

Почетные грамоты победителям вручил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Поздравляя победителей и участников конкурса, он сказал:

– Я люблю дарить цветы. Выбирая букет, я всегда думаю о том, какое настроение он несет. Должен сказать, что все работы участников сегодняшнего конкурса – это изящное воплощение радости и добра. Конечно, компетентное жюри определит призеров, но я считаю, что сегодня здесь победители все, потому что вы все подарили нам один большой цветочный праздник!

Победители и призёры:

номинация «Мастер»

1 место – Марина Владимировна Андреева

2 место – Вероника Игоревна Кирасоян

3 место – Елена Юрьевна Бодалова

номинация «Дебютант»

1 место – Диана Юрьевна Романова

2 место – Елена Владимировна Дворникова

3 место – Екатерина Николаевна Магерина

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА