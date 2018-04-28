Четыре пары медалей и два кубка привезли животноводы ЗАО «Племенной завод «Приневское» со II Всероссийской специализированной выставки молочного козоводства. Мероприятие прошло в Тульской области.

Среди многообразия участников особое внимание привлекла группа козочек зааненской породы, которую разводят во Всеволожском районе. Они выделялись продуктивностью и другими качественными показателями, поэтому были признаны одними из лучших в России. Жюри под председательством доктора сельскохозяйственных наук, доцента Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и коневодства Светланы Новопашиной по достоинству оценили козочек из племенного хозяйства «Приневского» на всероссийском «подиуме».

– Разведение коз в России – выгодно. Козье молоко полезнее коровьего. Животные неприхотливы, – говорит начальник животноводческого отдела ЗАО «Племенной завод «Приневское» Владимир Лебедь. – За рубежом козоводы-фермеры имеют свою нишу на рынке, дело это считается доходным, а чем мы хуже? Просто нужно браться за организацию хозяйства по науке. Для фермы выбрать лучших животных. Тогда и производство будет прибыльным. Да и не нужно тратиться на дорогие корма.

Отметим, что успех предприятия был точно просчитан. Сегодня на племзаводе 800 голов дойных коз и 300 голов молодняка. Для того, чтобы улучшить породу животных, постоянно ведутся исследования.

– Сейчас, в эпоху санкций и импортозамещения, мы стараемся развить еще одно «модное направление» – производство сыров из козьего молока, – рассказывает Владимир Лебедь. – В данный момент на предприятии из козьего молока производят три вида сыров. В перспективе нарастить ассортимент и объемы производства.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива