С сегодняшнего дня в южных районах Ленобласти открыта навигация для маломерных судов на реках и озерах. Соответствующее распоряжение подписал 27 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает Всеволожское отделение ГИМС, навигация для маломерных судов разрешена в связи с полным очищением рек ото льда, устойчивым переходом среднесуточных температур воздуха к положительным значениям, отсутствием угрозы обледенения маломерных судов на водных объектах.

Жители северных районов области – Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского и Тихвинского – смогут вывести свои катера и лодки на воду лишь 5 мая.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива