На Румболовской горе откроется обновленный памятник жителям блокадного Ленинграда

5 мая в 12 часов на Румболовской горе во Всеволожске состоится торжественное открытие реконструированного памятника, установленного в память о жителях блокадного Ленинграда, умерших от холода и голода.

Сегодня, 27 апреля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вместе с инициатором проекта, депутатом МО «Город Всеволожск» Олегом Шутовым осмотрели площадку, где проводятся работы. В ходе совещания на месте было решено внести небольшие изменения в оформлении подхода к памятнику, что позволит вписать его в существующий мемориальный комплекс более органично.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»